Президент Нигера, отстраненный от власти мятежниками, просит помощи у США и остальных стран мира

Лишенный полномочий глава Нигера просит содействия у дружественных стран для наведения конституционного порядка в стране.

Из заявления Мохамеда Базума:

В неспокойном африканском регионе Сахеля Нигер является бастионом уважения прав человека. Данная попытка переворота — трагедия для нигерцев, однако ее успех будет иметь катастрофические последствия также за пределами нашего государства.

Такое высказывание сделал свергнутый лидер Нигера в публикации для издания The Washington Post и добавил, что статью он написал, оставаясь заложником у мятежной группировки.

Как полагает Базум, единственный верный путь победить бедность и терроризм в его стране — объединиться и вместе вести борьбу за общие для всего мира ценности.