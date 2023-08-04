Легендарный боец смешанных боевых искусств, россиянин Хабиб Нурмагомедов отказался от предложения подготовить Илона Маска к бою с Марком Цукербергом, сообщает ТАСС.

Ранее The New York Times писала, что эти миллиардеры из США ведут переговоры с UFC о бое.

Илон Маск хотел, чтобы его к бою против Цукерберга готовил Хабиб Нурмагомедов. Но Хабиб от этого отказался, причины нам неизвестны, – сообщил агентству знакомый с ситуацией источник.

Организатором этого проекта выступал генеральный директор UFC Eurasia Андрей Громковский.