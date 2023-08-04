Умерла супруга композитора Раймонда Паулса Лана Паула

Супруга композитора Раймонда Паулса - Лана Паула, ранее носившая имя Светлана Епифанова, скончалась в Риге. Как сообщает СтарХит, женщина в последнее время серьезно болела.

В минувшем году муза маэстро перенесла операцию на ноге, и после этого возникли проблемы с передвижением. Недавно женщине стало хуже.

Ее все еще мучает нога. Но что делать? Я тоже не очень хорошо себя чувствую. Врачи выписывают килограммы лекарств, и все. Но надо продолжать жить и двигаться вперед, — сетовал 87-летний композитор.

Лана и Раймонд Паулс 31 августа отметили бы 61-ую годовщину своей свадьбы. К слову, пара познакомились в 1959-м году в Одессе, куда Раймонд Паулс приехал на гастроли. Лана тогда работала экскурсоводом в одной из гостиниц города.