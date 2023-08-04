Женская сборная Германии по футболу застряла в Австралии

Сборная Германии по женскому футболу неожиданно преждевременно покинула чемпионат мира. Несмотря на то, что немки являются двукратными чемпионками мира, в этом турнире они не смогли выйти из группового этапа. Такая неудача означает, что команда не была подготовлена к такому результату и не забронировала билеты на возвращение в Германию.

Сейчас команда ищет доступные билеты на рейсы из Австралии в Германию. По информации, некоторым игрокам придется отправляться домой группами на разных рейсах, чтобы найти свободные места. Такая ситуация вызвала некоторые проблемы с логистикой возвращения команды в родную страну.

Кроме сборной Германии, на этом чемпионате мира также неудачно выступила сборная Бразилии, которая впервые с 1995 года не смогла пройти групповой этап. Для обеих команд такие ранние вылеты стали неожиданными и разочаровывающими.