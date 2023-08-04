Фомин рассказал, что в русских в Батуми кидали яйца и бутылки, когда певец был там на экскурсии

14:40 2023-08-04

Митя Фомин был шокирован поведением грузинских активистов. Пребывая туристом в Батуми, музыкант стал свидетелем того, как грузинские активисты выкрикивали антироссийские лозунги, кидали в автобусы с россиянами бутылки и яйца.

Совсем недавно солист группы "Hi-fi" Митя Фомин стал почетным гостем круизного лайнера Astoria Grande, путешествие на котором организовал канал RU.TV. Судно остановилось в Батуми.

Певец решил прогуляться по городу, а уже потом присоединиться к пассажирам лайнера.

Музыкант стал свидетелем неприятной картины: на его глазах двигалась колонна экскурсионных автобусов с россиянами, которые встретили агрессивно настроенные грузины.

Местные выкрикивали русофобские лозунги, пытались закидать средства передвижения яйцами и бутылками.

Нескольким автобусам удалось продолжить путь, а остальным пришлось остановиться, так как их движение было заблокировано.

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