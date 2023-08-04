Фомин рассказал, что в русских в Батуми кидали яйца и бутылки, когда певец был там на экскурсии

Совсем недавно солист группы "Hi-fi" Митя Фомин стал почетным гостем круизного лайнера Astoria Grande, путешествие на котором организовал канал RU.TV. Судно остановилось в Батуми.

Певец решил прогуляться по городу, а уже потом присоединиться к пассажирам лайнера.

Музыкант стал свидетелем неприятной картины: на его глазах двигалась колонна экскурсионных автобусов с россиянами, которые встретили агрессивно настроенные грузины.

Местные выкрикивали русофобские лозунги, пытались закидать средства передвижения яйцами и бутылками.

Нескольким автобусам удалось продолжить путь, а остальным пришлось остановиться, так как их движение было заблокировано.