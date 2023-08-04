Ивлеева сообщила, как избавляется от носогубных складок без уколов красоты и аппаратной косметологии

Настю Ивлееву заботят носогубные складки, от которых она избавляется, не прибегая к уколам красоты или аппаратной косметологии, как делают большинство знаменитостей.
Секрет ведущей - лимфодренажный массаж.
Также звезда экрана и Сети утверждает, что хорошо помогает при решении данной проблемы специальная гимнастика.
Ивлеева не стала скрывать от подписчиков и тот факт, что сбросила 10 килограммов ради новой роли. Достичь таких результатов Насте позволили тренировки и ограничения в питании.
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