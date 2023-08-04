Нитраты в выращенных овощах: какие факторы влияют на их накопление

Чтобы нитраты не скапливались в плодах, необходимо соблюдать дозировки удобрений. Второй значимый фактор это наличие солнечного света.

Если погода пасмурная, или овощи растут в теплицах с малым количеством доступа солнечного света, нитраты в них будут накапливаться охотнее. А все потому, что они не будут утилизироваться посредством фотосинтеза.

Может помочь снизить количество нитратов удобрение растений фосфором и калием. Это простимулирует расход растениями нитратного азота.