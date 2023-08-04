"Раз в год и палка стреляет": в Бресте в мужчину выстрелила палка

По информации от правоохранительных органов, в результате несчастного случая 49-летний мужчина был госпитализирован с ранением бедра. Необычность случившегося заключается в том, что в мужчину попала железная труба, которую он использовал в качестве кочерги для перемешивания углей при готовке шашлыков.

Труба послужила своеобразным импровизированным гладкоствольным оружием, ранив его в ногу.

После происшествия пострадавший был немедленно доставлен в больницу, а сама труба была отправлена на экспертизу. По результатам проверки оказалось, что труба являлась самодельным гладкоствольным ружьем, заряжаемым раздельным способом.

Правоохранительные органы продолжат расследование данного инцидента, чтобы выяснить обстоятельства его возникновения и определить, требуется ли привлечение к уголовной ответственности кого-либо в связи с происшествием. В любом случае, этот случай должен служить напоминанием о безопасности и предосторожности при обращении с различными предметами в повседневной жизни.