Дерматолог советует, как диета поможет избавиться от высыпаний акне на лице

Некрасивые высыпания на коже могут провоцировать среди прочих причин и определенные продукты. В первую очередь это выпечка и сладкие кондитерские изделия.

Помимо этого, содержащийся в них сахар может ускорять процесс старения кожи. Поэтому лучше не употреблять газированные и алкогольные напитки, а также отказаться от вредного стрит-фуда.

Не лучшим образом на здоровье кожи сказывается нежирное молоко с лактозой, пшеница и рис. А вот продукты, насыщенные омега-3 жирными кислотами и клетчаткой, наоборот поспособствуют здоровью кожи.