Трихолог рассказал, кому не пойдет на пользу ламинирование волос

Ламинирование помогает значительно улучшить внешний вид волос. Но не каждой девушке и женщине эта процедура пойдет на пользу.

Трихолог Мария Халдина уверена, что ламинирование только ухудшит ситуацию, если его сделать на поврежденные волосы. Если вы обладаете повышенной чувствительностью кожи, то препараты, которые применяются для ламинирования могут спровоцировать аллергическую реакцию.

Не стоит делать ламинирование и в случаях, если у человека диагностировано онкологическое заболевание, соматические и гормонозависимые болезни, а также депрессия. Инфекции и беременность тоже являются противопоказаниями.