Арбузные косточки лучше не употреблять в пищу: они плохо сказываются на пищеварении

Арбузные косточки иногда непросто вычистить из мякоти арбуза, и некоторые люди употребляют их в пищу. Специалисты по питанию делать этого не советуют.

В целом существенного вреда косточки здоровью не нанесут, но могут нарушить процессы пищеварения, что особенно актуально для людей, склонных к синдрому раздраженного кишечника.

Также не стоит доедать арбуз до самой корочки. Дело в том, что в этой части арбуза концентрируется наибольшее количество нитратов.