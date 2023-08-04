Газированные напитки без сахара могут нанести даже больший вред здоровью, чем сладкие

Для подслащивания газированного напитка без сахара производители используют различного рода заменители сахара. И не все они имеют натуральное происхождение.

Кроме того, регулярное употребление газировки без сахара сбивает работу вкусовых рецепторов, поскольку на вкус заменители сахара в разы его слаще.

После такого напитка полезные продукты могут показаться несладкими, что спровоцирует потребление большего количества вредной еды. Если же тянет на сладкий напиток, то это может свидетельствовать о стрессе или недостатке сна.