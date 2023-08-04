Сладкий десерт в жару ускорит процессы старения, поэтому от сахара лучше отказаться

По мнению ученого профессора Алексея Москвалева, сахар является первым врагом молодости. И особенно свои вредные эффекты он проявляет, если потреблять его в жаркую погоду.

Потребление сладостей приводит к повышению уровня глюкозы, а это в свою очередь провоцирует процесс сшивания молекул эластина, кожного белка и коллагена. От этого кожа начинает быстрее стареть.

Так что тем, кто хочет надолго оставаться молодым, придется отказаться от потребления сладкого летом. И, конечно, ограничивать сладкие продукты в остальное время года.