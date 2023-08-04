Внебрачный сын Жириновского будет бороться за наследство политика

Что касается внебрачных детей Владимира Жириновского, то кроме Олега Эйдельштейна есть у него еще и внебрачная дочь - Анастасия Боцан-Харченко, но та молчит.

Младший же наследник политического деятеля намерен сорвать куш в борьбе за имущество своего знаменитого родителя.

Известно, что 2 августа Эдельштейн написал обращение в Никулинский районный суд с требованием о признании отцовства.

Олег намерен добиться того, чтобы его официально признали сыном Жириновского и получить свою долю в наследстве родственника.