Внебрачный сын Жириновского будет бороться за наследство политика

Что касается внебрачных детей Владимира Жириновского, то кроме Олега Эйдельштейна есть у него еще и внебрачная дочь - Анастасия Боцан-Харченко, но та молчит.
Младший же наследник политического деятеля намерен сорвать куш в борьбе за имущество своего знаменитого родителя.
Известно, что 2 августа Эдельштейн написал обращение в Никулинский районный суд с требованием о признании отцовства.
Олег намерен добиться того, чтобы его официально признали сыном Жириновского и получить свою долю в наследстве родственника.
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