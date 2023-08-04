Меню для здорового сна: что нужно есть, чтобы высыпаться ночью

Сон может нарушаться, если человек потребляет пищу на ночь, особенно насыщенную кофеином, возбуждающим нервную систему. Идеально, чтобы последний прием пищи был у человека часа за четыре до сна, а после 16 часов лучше отказаться от кофеиносодержащих продуктов.

Из продуктов, которые способствуют засыпанию стоит назвать мясо индейки, бананы, молоко и вишню. Они обладают легким успокаивающим эффектом.

Полезны для более крепкого сна травяные чаи, а также орехи кешью, кедровый и миндаль. Но есть их нужно в небольшом количестве, поскольку они довольно калорийны.