Меню для здорового сна: что нужно есть, чтобы высыпаться ночью

18:24 2023-08-04

На качество ночного сна во многом влияет наш рацион: врач Елена Горина рассказывает, что нужно есть, чтобы спать хорошо.

Сон может нарушаться, если человек потребляет пищу на ночь, особенно насыщенную кофеином, возбуждающим нервную систему. Идеально, чтобы последний прием пищи был у человека часа за четыре до сна, а после 16 часов лучше отказаться от кофеиносодержащих продуктов.

Из продуктов, которые способствуют засыпанию стоит назвать мясо индейки, бананы, молоко и вишню. Они обладают легким успокаивающим эффектом.

Полезны для более крепкого сна травяные чаи, а также орехи кешью, кедровый и миндаль. Но есть их нужно в небольшом количестве, поскольку они довольно калорийны.

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