Специалисты советуют выбирать косметические крема в тюбиках, а не баночках: причина очень проста

Врач Алена Девятова уверена, что от косметических кремов в баночках с широкой горловиной отказаться. Это связано с тем, что мы берем их или просто пальцами, или лопаткой.

А при контакте с кислородом процесс окисления крема идет очень быстро. И к тому же повышается вероятность занести инфекцию на кожу вместе с пылью и посторонними частицами.

Поэтому лучше выбирать крема в тюбиках. Не стоит пользоваться масками от черных точек: их лучше очищать, а не удалять сальные нити. Вредны и скрабы с солью или кофе, поскольку наносят кожи микротравмы.