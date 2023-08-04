Специалисты советуют выбирать косметические крема в тюбиках, а не баночках: причина очень проста

18:29 2023-08-04

Крема в баночках с широким горлышком могут быть не только бесполезными, но и нанести вред здоровью.

Врач Алена Девятова уверена, что от косметических кремов в баночках с широкой горловиной отказаться. Это связано с тем, что мы берем их или просто пальцами, или лопаткой.

А при контакте с кислородом процесс окисления крема идет очень быстро. И к тому же повышается вероятность занести инфекцию на кожу вместе с пылью и посторонними частицами.

Поэтому лучше выбирать крема в тюбиках. Не стоит пользоваться масками от черных точек: их лучше очищать, а не удалять сальные нити. Вредны и скрабы с солью или кофе, поскольку наносят кожи микротравмы.

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