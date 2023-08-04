Орех пекан стимулирует метаболизм и помогает сбросить лишние килограммы

Ученые из Техасского университета провели эксперимент на мышах. В рацион одной из групп подопытных они добавили орех пекан и увидели удивительные результаты.

Пекан стимулирует энергетические траты, уменьшает воспалительные процессы и нормализует метаболические процессы, ответственные за жиросжигание. Человеку для достижения эффекта нужно включать в суточный калораж 22-38 орехов пекан.

Но при этом очень важно придерживаться здорового образа жизни, и не злоупотреблять высококалорийными продуктами. Иначе весь эффект сойдет на нет.