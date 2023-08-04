Арбуз из холодильника: кому стоит предпочесть лакомство комнатной температуры

Холодный арбуз может сводить зубы и нервы. Поэтому людям, которые столкнулись с проблемой пародонтоза, лучше отказаться от охлаждения продукта.

Также не стоит есть арбуз из холодильника или со льдом тем, у кого ослаблен иммунитет. Дело в том, что продукт охлаждает ротовую полость, что может спровоцировать воспаление.

При наличии хронических заболеваний, а также склонности к ангинам холодный арбуз лучше заменить на кусочек этой ягоды комнатной температуры. Может, вкусовые ощущения и не такие, но для здоровья риска не будет.