Красивый и безвредный загар надолго: расскажем, как правильно загорать

Чтобы вы загорали, а не сгорали, начинать загорать нужно постепенно, по нескольку минут, постепенно увеличивая время на пляже. Чтобы солнце было безопасно для вас, загорайте или утром, или после 16 часов.

Два раза в неделю пользуйтесь скрабом. Можно приготовить его самостоятельно, положив в основу сахар, кофе, соль и эфирные масла.

Обязательно используйте крема с солнцезащитным эффектом с натуральными ингредиентами. И не забывайте о здоровом образе жизни: алкоголь и курение не способствуют поддержанию загара. А вот ягоды, цитрусовые, шпинат, орехи и морковь, наоборот ваши верные помощники.