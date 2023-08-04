Продукты с плесенью: отрезать плесень и съесть или все же выбросить

Популярное мнение о том, что с испорченного продукта можно срезать плесень, обработать его термически и употребить в пищу в корне неверно. Даже если плесени совсем немного, высок риск при поедании такой еды заиметь проблемы со здоровьем.
Слегка заплесневелый хлем может вызывать тошноту и головные боли. Но это далеко не самые страшные последствия, с которыми можно столкнуться.
Особенно опасны заплесневелые белковые продукты, такие как сыр, мясо и яйца. Они могут вызвать серьезные отравления.
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