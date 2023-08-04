Массонаборный рацион: как питаться тем, кто хочет нарастить мышечную массу

Чтобы избавиться от лишнего веса и сохранить, или даже нарастить мышечную массу, необходимо сбалансированно питаться. В рационе должны присутствовать все макронутриенты: белки, жиры и углеводы.

Белки это строительный материал для всех органов, и для мышц в том числе, поэтому следует включать в рацион нежирную рыбу, мясо птицы, яйца и молочные продукты.

Углеводы необходимы для получения энергии. Но предпочитать нужно сложные углеводы: цельные злаки, богатые клетчаткой овощи и фрукты. Не стоит забывать и о соблюдении водного баланса. Пить следует чистую воду, не заменяя ее напитками.