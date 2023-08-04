Тилль Линдерман крутил роман с несовершеннолетней

Живущая в Берлине женщина, который сейчас 28 лет, заявила, что в 2010 году она с подругой, отцом которой является один из членов группы Rammstein, была на озере в Мекленбурге-Передней Померании, где находится один из особняков Линдеманна.

Там она и увидела впервые Тилля Линдерманна, с которым в один из таких вечеров поцеловалась.

Несложно посчитать, что на тот момент девушке было всего 15 лет.

Спустя почти год отношения несовершеннолетней и музыканта, которому тогда было 47 лет, "переместились в постель".

Связь между возлюбленными длилась несколько месяцев. Родители девушки требовали от Линдерманна поставить точку в отношениях с дочерью, которая была по уши влюблена в исполнителя.