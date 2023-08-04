Российский суд вынес приговор Навальному, назначив ему 19 лет колонии

Навального признали виновным в создании экстремистской организации и нескольких других преступлениях. Его вина подтвердилась в шести пунктах из семи. Решение вынес выездной суд, прибывший в исправительную колонию № 6, где оппозиционер уже отбывает наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет по статье «мошенничество».

Сам обвиняемый свою вину не признает. Судебное заседание было закрытым. После вступления вынесенного приговора в законную силу, Навального отправят в колонию особого режима.

По мнению экспертов, освободиться после назначенного ему срока, заключенный сможет лишь к 74 годам. Содержаться он будет в очень строгих условиях — с запретом на переписку и свидания в первые 10 лет срока.