«Страна»: в Харьковской области прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

В ночь на 5 августа репортёры украинского новостного издания "Страна.ua" сообщили, что в Харьковской области произошла череда громких взрывов. Характерно, что во время детонации в регионе была объявлена воздушная тревога, традиционно оповещающая население о ракетной угрозе.

Параллельно с этим сигналы воздушной тревоги сработали в Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях Украины. Как и в Харьковской области, сигналы тревоги в данных регионах прозвучали 4 августа в 22:36 по московскому времени.