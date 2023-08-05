США просят Москву дать разъяснения по поводу своих условий для возврата к зерновой сделке

Руководитель санкционного управления Госдепа США Джеймс О’Брайен подчеркнул, что для начала Россия должна четко сформулировать, чего она хочет.

Политик напомнил, что некоторые требования Москвы касаются возможности получения разными российскими сферами деятельности услуг от частного сектора.

Также представитель Госдепа заявил, что Белый дом уже сообщал о своей готовности содействовать в решении любого из обозначенных вопросов. Но при этом для США непонятно, что именно Россия считает успешным решением.

Далее чиновник упомянул, что в прошлом году Россия экспортировала огромные объемы зерновой продукции — это 61,8 млн тонн, что примерно на 15% больше, чем в остальные годы.

Джеймс О’Брайен пояснил, что США, ООН и Турция выполняют свою работу по поддержке российского экспорта и хорошо справляются с этой задачей. Об этом можно судить по успешным продовольственным поставкам в рамках экспорта для всей планеты. На этом фоне претензии России можно рассматривать как мелкие жалобы на систему, которая работает без сбоев и осуществляет поставленные задачи в полном объеме.