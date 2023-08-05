Новые системы связи увеличат скорость российских ракет в зоне СВО

08:52 2023-08-05

Мобильные ракетные установки смогут повысить скорость совершения ударов. Этому будут способствовать новые системы связи. Информация предоставлена РИА Новости.

Согласно источнику, для армии России были разработаны линии связи на коротких волнах. Благодаря этому появится возможность «значительно быстрее загружать полетные задания в подвижные ракетные комплексы различного назначения за счет увеличившегося объема передачи данных в единицу времени».

Это, в свою очередь, приведет к более быстрому реагированию войск на маневры противника. Российские войска смогут «более оперативно наносить удары по выявленным целям». Такую информацию передал собственный источник службы новостей РИА Новости.