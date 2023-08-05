Новые системы связи увеличат скорость российских ракет в зоне СВО

Согласно источнику, для армии России были разработаны линии связи на коротких волнах. Благодаря этому появится возможность «значительно быстрее загружать полетные задания в подвижные ракетные комплексы различного назначения за счет увеличившегося объема передачи данных в единицу времени».

Это, в свою очередь, приведет к более быстрому реагированию войск на маневры противника. Российские войска смогут «более оперативно наносить удары по выявленным целям». Такую информацию передал собственный источник службы новостей РИА Новости.