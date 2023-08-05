В Сморгони за просрочку и антисанитарию закрыли мясной отдел в одном из магазинов

По информации источника, специалисты госконтроля выявили в Гродненской области в одном из объектов торговли в Сморгони «грубейшие нарушения законодательства». Были выявлены более 20 кг мясных полуфабрикатов, у которых истек срок годности. Все они выставлялись для продажи.

Также КГК обнаружил более 48 кг мясных охлажденных полуфабрикатов, у которых не было маркировки. Кроме того, установлен факт нарушения санитарных норм и правил, касающийся содержания и обслуживания торговых витрин.

По итогам инспекции, работа этого мясного отдела была временно приостановлена. Из магазины изъяли около 70 кг мясных полуфабрикатов собственного изготовления.

Известно, что в течение этого года КГК Гродненского региона проверил 120 торговых точек. 52 из них работали с нарушениями санитарных норм и правил.