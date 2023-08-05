Анна Нетребко подала судебный иск к Метрополитен-опере в США

Российская оперная дива Анна Нетребко подала исковое заявление в суд на "Метрополитен-оперу" в Нью-Йорке. Певица потребовала выплатить ей компенсацию в размере 360 тысяч долларов - за отмененные выступления, сообщает Российская газета со ссылкой на американские СМИ.

По данным издания, иск был подан в суд Южного округа Нью-Йорка 4-го августа. Нетребко обвиняет американцев в дискриминации по национальному признаку, а также в нарушении контракта и клевете. Ущерб Анна оценила в 360 000 тысяч долларов.

В статье отмечено, что, по мнению певицы, "Метрополитен-опера" использовала ее "в качестве козла отпущения в кампании учреждения по дистанцированию от РФ и поддержке Украины".

В "Метрополитен-опера" ответили, что иск Анны Нетребко "не имеет под собой никаких оснований".