Российских детей выселили из турецкого отеля

Около ста детей из РФ выселили из турецкого отеля. Как уточняет Известия, причина такого решения - в отсутствии оплаты, которую не обеспечили организаторы детского лагеря «Колибри» в Кемере, куда родители купили путевки.

Посреди ночи дети оказались на улице. Несовершеннолетние катались на автобусе и спали в нём, а также - на лавочках в парке. Новый отель нашли только к утру, но заселиться туда удалось лишь в 9 вечера.

Однако там их тоже ждал сюрприз: организатор вновь не продлил проживание, и детей вновь выгоняют на улицу.

В отеле находятся дети от 8 лет, у них мало денег и нет обратных авиабилетов. По словам вице-президента Альянса турагентств России Алексана Мкртчяна, дети всю ночь провели на скамейке, а это - повод для судебного разбирательства.

Он заявил о намерении договариться с Турцией о поселении детей в долг, чтобы не оставлять их опять а улице.

Мкртчян также добавил, что туроператор обязан компенсировать стоимость путёвок детям. Ему грозит уголовное дело. Роспотребнадзор взял эту ситуацию на контроль и призвал пап и мама составить групповой иск к туроператору в суд.