Российских детей выселили из турецкого отеля

12:50 2023-08-05

Причиной выселения послужил тот факт, что организатор детского отдыха не перечислил деньги за проживание маленьких отдыхающих.

Около ста детей из РФ выселили из турецкого отеля. Как уточняет Известия, причина такого решения - в отсутствии оплаты, которую не обеспечили  организаторы детского лагеря «Колибри» в Кемере, куда родители купили путевки.

Посреди ночи дети оказались на улице. Несовершеннолетние катались на автобусе и спали в нём, а также - на лавочках в парке. Новый отель нашли только к утру, но заселиться туда удалось лишь в 9 вечера.

Однако там их тоже ждал сюрприз: организатор вновь не продлил проживание, и детей вновь выгоняют на улицу.

В отеле находятся дети от 8 лет, у них мало денег и нет обратных авиабилетов. По словам вице-президента Альянса турагентств России Алексана Мкртчяна, дети всю ночь провели на скамейке, а это - повод для судебного разбирательства.

Он заявил о намерении договариться с Турцией о поселении детей в долг, чтобы не оставлять их опять а улице.

Мкртчян также добавил, что туроператор обязан компенсировать стоимость путёвок детям. Ему грозит уголовное дело. Роспотребнадзор взял эту ситуацию на контроль и призвал пап и мама составить групповой иск к туроператору в суд.