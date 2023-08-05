Мода на Барби добралась до гробов, которые похоронные бюро изготавливают в стиле этой героини

На фоне Барбимании, которая охватила весь мир, бюро ритуальных услуг “Альфа и Омега” города Ауачапан в Сальвадоре предлагает потенциальным клиентам розовые металлические гробы - с подкладками куклы Барби, сообщает МК.

Владелец агентства Исаак Вильегас рассказал, что коммерческое чутье позволило ему реализовать уже десять подобных гробов.

У нас будет еще больше розовых гробов, так как люди просят об этом, - заверил гробовых дел мастер. Мы должны следовать этой тенденции.

Находчивый владелец после премьеры фильма “Барби” решил дополнительно украшать тканевые подкладки изготовленных розовых гробов изображениями знаменитой куклы.