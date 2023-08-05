Немецкий Ройтлинген засыпало градом слоем в 30 см, его убирают снегоуборочной техникой

В немецком городе Ройтлинген во время недавнего ливня выпало 30 см града. Власти города для борьбы с несезонными осадками вывели снегоуборочную технику, сообщает МК.

Местные СМИ отмечают: града было так много, что оказались забиты водостоки и канализация. Вода залила также подземные гаражи, подвалы, жилые дома. Уточняется, что уровень воды в местной речке поднялся на 1,5 метра.

Для ликвидации последствий стихии власти Ройтлингена вынуждены были вывести на улицы города летом снегоуборочную технику. В коммунальной операции задействовали 250 спасателей.