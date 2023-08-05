Неизвестные проникли в квартиру фронтмена Rammstein Тилля Линдеманна в Берлине

Неизвестные минувшей ночью проникли в берлинскую квартиру солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна, сообщает 5-tv.ru со ссылкой на Билд и источники издания в окружении музыканта.

Как уточняет издание, злоумышленники проникли в здание через запасной вход на крышу дома. Оттуда - попали в мансардную квартиру музыканта. Мужчина знает о ЧП, но сейчас он находится в Брюсселе.

Полиция осмотрела на предмет улик лестничные клетки. Что могли украсть злоумышленники, пока не сообщается.

Ранее участников группы и ее фронтмена обвиняли в сексуальных домогательствах. Это случилось после того, как ирландка Шелби Линн написала в блоге, что после концерта Rammstein на вечеринке в Вильнюсе ей подмешали наркотики в напиток.

По словам девушки, Линдеманн заставлял ее вступить в половую связь, но после отказа пришел в ярость. Девушка утверждает, что продолжение вечера помнит смутно, но на второй день обнаружила синяки по всему телу.