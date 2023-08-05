Лиза Арзамасова призналась в том, что сделала пластику

Жена тренера Ильи Авербуха раскрыла тайну своего внезапного преображения, сообщает КП.

Поклонники обратили внимание, что Лиза Арзамасова похорошела. Актриса призналась, что сделала две серьезные операции, которые перенесла не так давно.

По словам звезды, изменить внешность ее заставила травма. Когда девушка участвовала в ледовом проекте, во время репетиции упала и ударилась лицом об лед, в результате сломала нос.

Он сросся криво. А затем случилось еще одно ЧП: во время одного из спектаклей партнер по сцене случайно ударил Лизу дверью, и тоже - в нос. В итоге звезде пришлось это исправить.

Но о второй операции актриса откровенничать пока не стала.