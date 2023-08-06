Житель Индии побил рекорд, расколов головой более 270 грецких орехов

До него подобный рекорд принадлежал 41-летнему Мухаммаду Рашиду, который впервые становил его в 2014-м году. Тогда мужчина расколол 150 орехов. В 2016-м году он вновь повысил планку — до 181 ореха.

В 2017-м году в соревнование вступил Кумар, побивший рекорд с результатом 217 орехов. Но Рашид в 2018-м вновь вернул себе первенство, разбив уже 254 грецких ореха.

Согласно условиям соревнования, грецкие орехи обязательно должны быть сырыми. их можно располагать на столе в любом порядке. Но при этом за один удар можно расколоть лишь один орех. Скорлупа должна быть разбита минимум на две части, уточняет сайт Книги рекордов Гиннесса.