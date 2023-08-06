Аспирин из лекарства может превратиться в отличное удобрение для комнатных растений

Приготовление удобрения начинается с подготовки воды. Ее нужно предварительно остоять и слить так, чтобы не было осадка.

После этого на литр воды возьмите одну таблетку аспирина, измельчите его и отправьте порошок в отстоявшуюся воду. Немного подождите, чтобы препарат растворился.

Теперь можно поливать цветы и другие комнатные растения. Делать это нужно нечасто. Одного аспиринового полива хватит на два месяца.