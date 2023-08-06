Курящих людей относят к группе риска по заболеваниям из-за сильной жары

Вредная привычка курить может оказаться еще более вредной при жаркой погоде. Курильщиков не зря врачи относят к группе риска наряду с беременными женщинами и теми, кто страдает от хронических заболеваний.

Курящие люди в жару более подвержены различного рода эндокринным нарушениям. А все дело в том, что никотин способствует гипоксии.

Также не стоит в жару пить кофе и газировку, заниматься физическими упражнениями, и лишний раз выходить из дома в самый зной. В рационе же мясо лучше заменить на более легкоусваиваемую рыбу.