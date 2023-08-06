Сливочное масло: кому, как и сколько его можно употреблять

Сливочное масло продукт настолько популярный, что его добавляют в различные блюда практически бездумно. Но так ли это полезно и безопасно?
Сливочное масло обладает рядом полезных свойств из-за содержащихся в нем жирорастворимых витаминов. Поэтому его употребление благотворно сказывается на здоровье костей, кожи и на поддержании иммунитета.
Но все эти эффекты будут присутствовать, если употреблять его в небольшом количестве. В масле также много насыщенного жира, что уже не так полезно, особенно для тех, у кого есть проблема повышения холестерина.
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