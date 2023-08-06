Скончался бывший голкипер ЦСКА Мандрыкин

Только что позвонила его сестра и сказала, что сердце Вениамина перестало биться. Инфаркт! Мы в шоке от этого, — сказал Горохов.

В ноябре 2010-го года Мандрыкин попал в ДТП. Спортсмен на своем авто уходил от преследования ГИБДД на скорости около 200 км/ч, и в итоге врезался в дерево и сломал позвоночник. С тех пор мужчина прикован к постели. Ехавшие с ним 4 пассажира тоже пострадали.

Мандрыкин выступал за ЦСКА с 2002-го по 2005-й годы, а также в 2007-м году. В это время футболист трижды с командой выиграл чемпионство и Суперкубок РФ, четыре раза — Кубок страны. На его счету также два матча за сборную России.