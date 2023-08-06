Врач рассказал, какие продукты поддержат здоровье печени

15:52 2023-08-06

Грамотно подобранная диета поможет сохранить здоровье печени на долгие годы.

Врач Сергей Алендеев поделился своим мнением относительно диеты для здоровья печени. Самыми полезными из продуктов для печени он назвал овсянку и брокколи.

Причина в наличии в этих продуктах большого количества клетчатки. А для профилактики жировой болезни он порекомендовал регулярно есть творог, в котором содержатся соответствующие аминокислоты.

Против онкологии печени хорошо работает зеленый чай. А так из напитков лучше отдать предпочтение простой чистой воде.

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