Давление будет в норме, если вы начнете регулярно есть эти продукты

Диетолог Наталья Лазуренко внесла в список фаворитов по борьбе с повышенным давлением крыжовник, черную смородину и яблоки. Среди овощей на первом месте стоит свекла.

Отличным подспорьем в борьбе за здоровье станут огурцы. Они не вызывают колебаний глюкозы и инсулина в крови, но при этом доставляют в клетки необходимую влагу.

И, конечно, очень важно поддерживать водный баланс. От жирного, сладкого и содержащего алкоголь лучше отказаться, как и от вредных привычек.