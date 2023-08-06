Нутрициолог рассказал, как колбаса может стать причиной панических атак

Любимая многими колбаса салями может спровоцировать стресс и панические атаки. А все потому, что данный продукт содержит много жиров и добавок, которые расширяют сосуды и провоцируют головные боли, головокружения и нервное напряжение.
Но это не единственный продукт-враг нервной системы. В антисписок попал мармелад с красителями и избыточным содержанием фруктозы, черный чай из-за обилия щавелевой кислоты.
С чаем нужно быть осторожными еще и по причине того, что он может снижать минеральную плотность костей, если потреблять его в больших количествах.
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