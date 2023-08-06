Продукты антитоксины: что есть, чтобы организм очищался от вредных веществ

Существуют продукты, которые стимулируют очистку организма от токсинов. Среди них почетное место достается свекле из-за высокого содержания в ней магния, железа и витамина С.

А вот чеснок помимо антибактериального эффекта содержит аллицин, который стимулирует образование лейкоцитов в крови. Так что для повышения иммунных сил организма чеснок ваш верный друг.

К другим продуктам с противотоксинным действием относятся лимон, имбирь и различные виды капусты. Особенно хороша брокколи.