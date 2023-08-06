Топ-3 привычек успеха: это делает большинство успешных и здоровых женщин

Женщины, которые чего-то добились в жизни в большинстве своем находят время на спортивные тренировки хотя бы по часу. Это помогает не только поддерживать фигуру, но и стимулирует выработку гормонов счастья.

Очень важно придерживаться правильного питания. На самом деле самые полезные продукты не такие уж и дорогие. Не жалейте времени на приготовление пищи, которая даст вам энергию и здоровье.

Полноценный сон и здоровая реакция на нервные раздражители еще один фактор успешности и здоровья. Чтобы обучить нервную систему не реагировать слишком остро на каждодневные неприятности, осваивайте медитативные техники, и релаксацию.