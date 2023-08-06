Исчез известный российский кинокритик и куратор фестивалей Алексей Медведев

Вестей от него нету уже больше двух недель. Тревогу забила жена Алексея Медведева Наталья Пылаева, опубликовав в соцсетях призыв о помощи.

Алексей Медведев с 21-го июля не выходит на связь. Если вы слышали или видели, знаете что-нибудь, пожалуйста, дайте об этом знать. — написала она.

Женщина при этом не уточнила подробности, но опубликовала совместное фото.

Поклонники в комментариях желают скорее найти Алексея, однако не понимают, почему жена не забила тревогу ранее. Ведь в таких случаях обычно обращаются в специальные поисковые отряды.