Исчез известный российский кинокритик и куратор фестивалей Алексей Медведев

17:52 2023-08-06

Алексей Медведев хорошо знаком многим любителям российского кино. Эксперт часто выступает с лекциями и мастер-классами, а еще — занимается развитием фестивалей.

Вестей от него нету уже больше двух недель. Тревогу забила жена Алексея Медведева Наталья Пылаева, опубликовав в соцсетях призыв о помощи.

Алексей Медведев с 21-го июля не выходит на связь. Если вы слышали или видели, знаете что-нибудь, пожалуйста, дайте об этом знать. — написала она.

Женщина при этом не уточнила подробности, но опубликовала совместное фото.

Поклонники в комментариях желают скорее найти Алексея, однако не понимают, почему жена не забила тревогу ранее. Ведь в таких случаях обычно обращаются в специальные поисковые отряды.

Алексей Медведев писал для разных журналов и газет критические статьи о кино. В 2000-х он стал заниматься организацией международных фестивалей в РФ.