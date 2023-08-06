Песков: Россия хочет контролировать все свои конституционные территории

Вечером 6 августа журналисты американской газеты The New York Times обнародовали новое интервью с пресс-секретарём Путина Дмитрием Песковым, в котором чиновнику задали вопрос, желает ли правительство России установить контроль над принципиально новыми территориями во время спецоперации на Украине.

Отвечая на поставленный вопрос, Песков публично заявил, что Москва не стремится к занятию новых земель, однако намерена контролировать все территории, которые прописаны в её Конституции. Таким образом глава пресс-службы Кремля сообщил о намерениях России защищать свои новые регионы.

Известно, что в период с 23 по 27 сентября 2022 года в Запорожской и Херсонской областях, а также Донецкой и Луганской Народных республиках прошли референдумы на тему присоединения данных регионов к России. По итогам референдумов большинство жителей данных территорий проголосовали за присоединение к российскому государству.

30 сентября прошлого года Владимир Путин торжественно объявил о присоединении четырёх новых регионов к составу Российской Федерации. На мероприятии присутствовали ВРИО главы ДНР Денис Пушилин, ВРИО главы ЛНР Леонид Пасечник, ВРИО главы Запорожской области Евгений Балицкий и ВРИО главы Херсонской области Владимир Сальдо.

Характерно, что ранее Путин неоднократно говорил о желании России инициировать мирные переговоры с правительством Украины, однако от участия в переговорном процессе отказывается Владимир Зеленский, желающий вернуть утраченные территории под контроль Киева военным путём.