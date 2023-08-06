Садовод-эксперт посоветовал хорошее средство для улучшения плодородности почвы

Почва может ухудшаться от нарушения правил севооборота, из-за неблагоприятных погодных условий (морозы, ветра, дожди, засуха).

Не все удобрения хороши для почвы, иногда чрезмерное внесение тех или иных подкормок тоже идет во вред. Минеральные составы могут занитрачивать землю.

Органика часто приводит к размножение сорняков и вредителей.

Но есть средство, которое не имеет негативных последствий, но урожай улучшить поможет.

Речь идет об известковании. На кислых почвах мало что хорошо растет, названная процедура решает проблему. На метр квадратный земельного участка вносим 500 г гашеной извести.

Таким способом добиваемся нейтрального уровня РН. Если же надо лишь немного снизить кислотность, тогда добавляем в два раза меньше извести - до 300 г.

Вместо извести подойдет мел, его берем около 100-700 г, в зависимости от поставленных задач определяем точную дозировку.

Еще одно вещество дает раскисляющий эффект - доломитовая мука. Она не только снижает кислотность почвы, но и удобряет ее.

Однако не на всех почвах это можно применять.

Если вам нужно вырастить огурцы, морковь, томаты, тыкву, бобовые, мелкую зелень, то на этих грядках проводить известкование можно только за год до посадки этих растений, не позже.