Знающий садовод описал безопасные для урожая методы борьбы с тлей на перцах

Сладкий перчик любит не только дачник, но и тля. Лучше сразу не допустить ее появления, сделав профилактическую обработку.

Но если уж так вышло, что насекомые уже облюбовали ваши посадки, начинайте борьбу немедленно.

Биологически магазинные средства, безопасные для почвы и растений: Фитоферм М, Акарин. Обработанный этими средствами перец можно есть через сутки.

Привлекайте на огород птиц, они ваши лучшие помощники в борьбе с тлей. Можно разложить по участку остатки еды, чтобы заманить крылатых врагов насекомых.

Тля не переносит чесночный и луковый аромат, а также запах ромашки, петрушки, укропа. Высаживайте рядом с перцем эти растения, чтобы отпугнуть паразитов.

Содовый раствор: 2 ст. л. соды, 1 ст. л. мыльной стружки, литр воды. Делаем опрыскивания пораженных перцев.

Нашатырные опрыскивания: 10 л воды, 20 мл нашатыря, смешиваем и применяем.

Гидроперит в помощь: 50 мл средства, 2 ст. л. медицинского спирта, пол чайной ложки жидкого мыла, 900 мл воды. Это тоже раствор для обрызгивания растений.

Как не допустить тлю к перцам: продезинфицировать семена, бороться с сорняками, проливать грунт чесночной водой, ликвидировать муравейники на огороде.