Знающий садовод описал безопасные для урожая методы борьбы с тлей на перцах

19:33 2023-08-06

Если тля атакует ваши перцы, урожаю угрожает большая опасность. Попробуйте воспользоваться одним из предложенных народных методов, чтоб без вреда для плодов избавиться от опасного вредителя.

Сладкий перчик любит не только дачник, но и тля. Лучше сразу не допустить ее появления, сделав профилактическую обработку.

Но если уж так вышло, что насекомые уже облюбовали ваши посадки, начинайте борьбу немедленно.

Биологически магазинные средства, безопасные для почвы и растений: Фитоферм М, Акарин. Обработанный этими средствами перец можно есть через сутки.

Привлекайте на огород птиц, они ваши лучшие помощники в борьбе с тлей. Можно разложить по участку остатки еды, чтобы заманить крылатых врагов насекомых.

Тля не переносит чесночный и луковый аромат, а также запах ромашки, петрушки, укропа. Высаживайте рядом с перцем эти растения, чтобы отпугнуть паразитов.

Содовый раствор: 2 ст. л. соды, 1 ст. л. мыльной стружки, литр воды. Делаем опрыскивания пораженных перцев.

Нашатырные опрыскивания: 10 л воды, 20 мл нашатыря, смешиваем и применяем.

Гидроперит в помощь: 50 мл средства, 2 ст. л. медицинского спирта, пол чайной ложки жидкого мыла, 900 мл воды. Это тоже раствор для обрызгивания растений.

Как не допустить тлю к перцам: продезинфицировать семена, бороться с сорняками, проливать грунт чесночной водой, ликвидировать муравейники на огороде.

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