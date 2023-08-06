Руководство Ирака запретило в стране социальную сеть Telegram

В Минсвязи Ирака сообщили о запрете приложения Telegram в стране, обосновывая это решение соображениями национальной безопасности и защитой личных данных своих граждан.

Из заявления министерства связи Ирака:

Установлено, что приложение нарушает безопасность обработки данных, что противоречит закону.

Государственные учреждения Ирака, как отмечается в заявлении, уже не раз просили руководство Telegram о сотрудничестве и сообщали о платформах, с которых идет «утечка официальных данных госучреждений и личной информации». Однако это обращение было проигнорировано.