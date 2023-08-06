Ловля щуки не так проста, как кажется, не каждому рыболову удается выудить крупную особь

— щучья пасть острая, которая легко повреждает леску, поэтому стоит использовать во время ловли наиболее надежные снасти;

— раны от зубов рыбы могут быть опасны, они долго болят и не заживают, что требует соблюдения осторожности;

— во время рыбной ловли в летний период необходимо использовать надежный подсак, который помогает извлекать рыбу из воды;

— щука любит места, где можно устраивать засаду с помощью коряг, естественных неровностей дна;

— в марте рыба нерестится 2-3 недели, и в этот период практически ничего не ест, но следующий месяц после нереста считается наиболее успешным для ловли весной.

Секреты успеха ловли щуки у каждого рыболова свои. Но есть общие правила, которые возникли из опыта других людей.

Стоит к ним прислушиваться:

Считается, что лучшими живыми приманками для щуки является карась. Он встречается повсеместно в водоемах и не вызывает подозрения у хищника.