Рыбалка на щуку летом бывает наиболее результативной рано утром

Особенно хороший ее клев отмечается при падении атмосферного давления, если до этого оно стабильно держалось в течение нескольких дней.

Кроме того, щука подвержена влиянию магнитной бури – за 1-2 дня до нее, хищница начинает усиленно кормиться. В период самой магнитной бури она малоактивна.

Если же говорить о лунном календаре, то по многочисленным наблюдениям щука активна в период молодой растущей луны, а также в течение нескольких суток после полнолуния.

Еще одним важным фактором, влияющим на поведение рыбы, остается уровень воды.

При резком его изменении щука перестает кормиться – несколько дней у нее уйдет на привыкании к новым условиям. Этот фактор обязательно следует учитывать, если вы ловите на водоемах с плотиной или ГЭС.