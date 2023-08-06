Рыбалка на щуку летом бывает наиболее результативной рано утром

Особенно хороший ее клев отмечается при падении атмосферного давления, если до этого оно стабильно держалось в течение нескольких дней.
Кроме того, щука подвержена влиянию магнитной бури – за 1-2 дня до нее, хищница начинает усиленно кормиться. В период самой магнитной бури она малоактивна.
Если же говорить о лунном календаре, то по многочисленным наблюдениям щука активна в период молодой растущей луны, а также в течение нескольких суток после полнолуния.
Еще одним важным фактором, влияющим на поведение рыбы, остается уровень воды.
При резком его изменении щука перестает кормиться – несколько дней у нее уйдет на привыкании к новым условиям. Этот фактор обязательно следует учитывать, если вы ловите на водоемах с плотиной или ГЭС.
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